Германия выплатит Турции 80 миллионов

2017-09-20 18:00 | www.oxu.az | 5

Правительство Германии намерено в октябре выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках соглашения по миграции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bild со ссылкой на ответ правительства на парламентский запрос "Зеленых".

"Федеральное правительство в октябре собирается выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках сделки по беженцам", - пишет издание.

Отмечается, что таким образом сумма немецких выплат Анкаре по этому соглашению возрастет до 314,6 миллиона евро. Всего Евросоюз должен выплатить Турции 3 миллиарда евро. Общая сумма выплат Германии по договоренности должна составить 427,5 миллиона евро.

Э.А.

