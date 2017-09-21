Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Вануату

2017-09-21 00:56 | www.apa.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду в Тихом океане у берегов Вануату.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, эпицентр землетрясения находился в 414 км к югу от города Луганвилл , расположенного на острове Эспирату-Санто. Очаг залегал на глубине 196 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.