Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человек

2017-09-21 03:02 | www.apa.az | 4

По меньшей мере, 230 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

"Увеличилось до 100 число погибших в Мехико. Общее число жертв составляет 230 человек", - написал он.

Ранее сообщалось о 225 погибших. По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков.