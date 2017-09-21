Порошенко провел переговоры с Эрдоганом

2017-09-21 03:21 | www.apa.az | 5

20 сентября в Нью-Йорке прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Во время переговоров обсуждалась подготовка к шестому заседанию Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое пройдет в Киеве и другие вопросы.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.