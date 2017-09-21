В Нью-йорке состоялась министерская встреча "шестерки" и Ирана

2017-09-21 04:03 | www.apa.az | 5

Министерская встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, посвященная ходу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, завершилась в Нью-Йорке.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, переговоры, проходившие в комнате для закрытых совещаний Совета Безопасности ООН, продолжались около полутора часов.

Перед началом встречи российский министр, а также главы МИД Великобритании, Ирана, Китая, Франции, Германии и госсекретарь США Рекс Тиллерсон воздержались от общения с журналистами.

Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.