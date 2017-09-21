Могерини: “Участники сделки по ядерной программе Ирана полностью выполняют ее условия”

2017-09-21 04:13 | www.apa.az | 5

Все участники соглашения по иранской ядерной программе полностью выполняют условия сделки.

Как передает АПА со ссылкой на на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи Ирана и "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в штаб-квартире ООН.

"Это была честная, открытая дискуссия, в ходе которой мы согласились, что все стороны полностью выполняют соглашение, как подтверждено МАГАТЭ восемь раз", - сказала Могерини.