Британская полиция задержала шестого человека по делу о теракте в метро Лондона

2017-09-21 05:09 | www.apa.az | 4

Правоохранительные органы Великобритании задержали шестого человека по делу о взрыве на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом сообщается на сайте ведомства.

«17-летний юноша был задержан в соответствии с законом о борьбе с терроризмом», — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что полицейские арестовали двух мужчин в возрасте 48 и 30 лет по делу о теракте в метро.

15 сентября на станции «Парсонс Грин» в лондонском метро сработало находившееся в вагоне поезда самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадали более 20 человек.