В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину

2017-09-21 02:00 | www.oxu.az | 4

В Баку произошло ДТП, в котором пострадала 36-летняя женщина.

Как передает Oxu.Az со ссылко на Report, ДТП произошло в Низаминcком районе столицы.

Так, автомобиль сбил Гусейнову Хумар Теййуб гызы 1981 г. рождения. Она переходила улицу Исмаила Мамедова по пешеходному переходу. В результате женщина получила тяжелые повреждения.

Пострадавшая была доставлена в больницу сотрудниками скорой помощи. По факту Низаминское районное управление полиции ведет следствие.

Ведутся меры по задержанию водителя.

A.M.