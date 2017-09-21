Президент Южной Кореи пригласил северокорейских спортсменов на Олимпиаду-2018

2017-09-21 06:29 | www.apa.az | 5

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин пригласил спортсменов из КНДР принять участие в зимней Олимпиаде-2018, которая пройдёт в Пхенчхане.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Рёнхап», южнокорейский лидер отметил, чтоприезд спортсменов из КНДР позволил бы снизить напряжённость, которая сложилась на Корейском полуострове.

«Если Север и Юг смогут объединиться в такое время, это станет великолепной возможностью показать всему миру, что конфликт может быть улажен», - заявил Мун Чжэ Ин.