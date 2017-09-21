Кадыров и Тимати угостили бургерами жителей Грозного – VİDEO

2017-09-21 02:48 | www.oxu.az | 5

Глава Чечни Рамзан Кадыров и российский рэп-исполнитель Тимати открыли во вторник в Грозном на проспекте Путина ресторан сети быстрого питания, принадлежащей певцу. В честь открытия Кадыров и Тимати сами готовили и раздавали бургеры всем желающим.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, мероприятие анонсировалось с начала сентября. Кадыров на своей странице в Instagram ранее заявлял, что на праздник ожидается приезд «таинственного гостя». Технически запуск ресторана состоялся еще две недели назад. Известный своей дружбой с главой Чечни певец разместил первое за пределами Москвы заведение сети в самом многолюдном и популярном в Грозном месте — на проспекте Путина, где на выходные автомобильное движение перекрывается для вечернего отдыха и прогулок горожан и гостей.

На импровизированной сцене, установленной прямо на проспекте, на специальном оборудовании Кадыров и Тимати готовили угощение для гостей гастрономического праздника. Всего раздали около тысячи бургеров.

A.M.