Тиллерсон: “Трамп пока держит в секрете свое решение по ядерной сделке с Ираном”

2017-09-21 06:48 | www.apa.az | 4

Президент США Дональд Трамп уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока никому о нем не сообщил.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Он Трамп никому об этом не сказал", - отметил Тиллерсон, пояснив при этом, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила Трампа сообщить о принятом решении. "Однако он ответил отказом", - подчеркнул Тиллерсон.

Тегеран и "шестерка" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 6 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.