Переговоры о покупке С-400 у России продолжаются - Эрдоган

2017-09-21 00:19 | www.trend.az | 5

Переговоры о покупке Турцией зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 у России продолжаются. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber, передает ТАСС.

"Переговоры продолжаются. Если в Сирии, прямо поблизости от нас находятся С-400, то я буду стараться, чтобы и у нас были и С-400, и даже С-500, и С-600, - отметил он. - Если мы не можем купить оружие у НАТО, то мы найдем другой способ это сделать".

"Мы предпринимаем необходимые шаги, связанные с баллистическими ракетами. В наши обязанности входит защита 80-миллионной Турции", - сказал он.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что в понедельник рассчитывает поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону, а в четверг на следующей неделе намерен с ним встретиться. По словам президента Турции, он хотел бы обсудить с российским коллегой, в частности, закупки в России комплексов С-400 и ситуацию вокруг сирийского урегулирования.