Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у берегов Вануату

2017-09-21 00:38 | www.trend.az | 5

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду в Тихом океане у берегов Вануату, передает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По ее информации, эпицентр землетрясения находился в 414 км к югу от города Луганвилл (14 тысяч жителей), расположенного на острове Эспирату-Санто. Очаг залегал на глубине 196 км.

Данных о пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступало.

Республика Вануату - небольшая тихоокеанская страна, расположенная на 83 островах архипелага Новые Гебриды к северо-востоку от Австралии.