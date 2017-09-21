Выступление Трампа на ГА ООН содержало несправедливую критику иранской стороны - Роухани

2017-09-21 01:05 | www.trend.az | 5

Выступление главы Белого дома Дональда Трампа с трибуны ГА ООН содержало несправедливую критику иранской стороны. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Как сказал Роухани, речь Трампа "была оскорбительной" для иранцев. По мнению президента, американскому лидеру следовало бы извиниться.

Президент Ирана заявил, что считает недопустимым внесение каких-либо доработок в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Как подчеркнул Роухани, "вопрос о СВПД закрыт". "Никаких изменений не будет", - указал он. Президент Ирана напомнил, что на выработку сделки по атому "ушли многие годы", и подчеркнул, что возвращаться к этой работе нецелесообразно в условиях, когда "Америка ищет повод" для выхода из договоренности.

Он также отметил, что возможный выход США из сделки по атому с Тегераном будет осужден мировым сообществом, в том числе и союзниками Вашингтона. "Это многостороннее соглашение", - констатировал Роухани, напомнив, что договоренность поддержали многие государства. Он указал, что в случае выхода США из соглашения, Вашингтон "осудят даже его союзники". Роухани подчеркнул, что данный шаг не найдет понимания, в том числе и со стороны ЕС.

Тегеран не станет разрабатывать ядерное оружие даже в том случае, если Вашингтон выйдет из сделки по атому, подчеркнул Роухани. Он отметил, что Тегеран последовательно выступает против распространения оружия массового поражения. "Не может быть и речи о создании ядерного оружия", - сказал президент Ирана.