Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человек

2017-09-21 08:44 | www.oxu.az | 4

По меньшей мере 230 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

«Увеличилось до 100 число погибших в Мехико. Общее число (жертв составляет) 230 человек», - написал он.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 111 км к югу от Мехико. После землетрясения было зафиксировано более 10 афтершоков.

A.C.

