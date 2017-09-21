Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутеррешем (ФОТО) (верси 2)

2017-09-21 01:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в генеральном штабе Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Президент Ильхам Алиев подписал книгу почетных гостей ООН.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сделали совместное фото.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил удовлетворение встречей с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Генеральный секретарь сказал: "Азербайджан – наш старый друг. Азербайджан проводит большую и полезную работу, осуществляет инициативы и мероприятия".

Антониу Гутерреш отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ООН, подчеркнул существующее взаимопонимание. Он сказал, что Азербайджан активно участвует в проектах ООН. Генеральный секретарь структуры выразил обеспокоенность в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, высказал надежду, что сопредседатели сделают все возможное в связи с урегулированием конфликта.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан проводит большую работу в рамках ООН. Глава государства говорил о глобальных форумах Альянса цивилизаций ООН, форумах по межкультурному диалогу, мероприятиях, проведенных в Баку в рамках сотрудничества с Советом Европы, констатировав продолжение таких проектов в Азербайджане.

Глава государства отметил развитие экономики Азербайджана, низкий уровень бедности, почти 100-процентную грамотность. Президент Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона препятствует переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и пытается затянуть его разрешение.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан желает мирного урегулирования конфликта. Однако, несмотря на проявление инициатив в этом направлении, результата, тем не менее, нет. Глава государства сказал: Мы хотим, чтобы наши граждане вернулись к родным очагам и спокойно жили там.

Президент Ильхам Алиев также говорил о восстановлении освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района. Отметил, что в селе создана вся необходимая инфраструктура. Глава государства отметил, что Армения изобретает вымышленные карты, включает туда Нагорный Карабах и размещает на оккупированных азербайджанских территориях армян из многих стран. Президент Азербайджана подчеркнул, что ООН необходимо учесть все это и направить сопредседателям месседж.