США могут пересмотреть решение о военной помощи Египту, заявил Трамп

2017-09-21 01:55 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты могут пересмотреть решение о военной помощи Египту. Такой ответ дал президент США Дональд Трамп журналистам в среду перед встречей с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Трампу был задан вопрос, "намерен ли он перезапустить военную помощь Египту". "Мы определенно это рассмотрим", - ответил американский лидер. Стенограмму его высказываний распространил президентский пул журналистов, присутствовавший в зале.

В конце августа ряд СМИ сообщил, что Вашингтон не направит военную помощь Египту в размере 195 миллионов долларов из-за того, что власти страны не добились положительного изменения ситуации с соблюдением прав человека. По этой же причине Вашингтон отклонит запрос Каира на дополнительную военную помощь в размере 65,7 миллиона долларов и экономическую помощь на сумму в 30 миллионов долларов.

Позднее Госдепартамент заявил, что страна готова направить в качестве военной помощи Египту 195 миллионов долларов, но лишь при условии, что Каир продемонстрирует прогресс в сфере защиты прав человека. Официальный Каир выразил сожаление в связи с решением Вашингтона сократить военно-экономическую помощь Египту.

США оказывают Египту многомиллионную помощь с 1979 года, когда был заключен мирный договор с Израилем. Только за последние 30 лет в рамках экономической и военной помощи Вашингтон выделил Каиру в общей сложности 80 миллиардов долларов.