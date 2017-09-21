Глава МИД КНДР назвал выступление Трампа собачьим лаем

2017-09-21 09:00 | www.oxu.az | 4

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сравнил слова президента США Дональда Трампа о готовности в случае необходимости «полностью уничтожить Северную Корею» с «лаем собаки».

«Если он считал, что он может напугать нас лаем собаки, то это является собачьим сном», - сказал он журналистам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на иностранные СМИ, министр сослался на северокорейский вариант пословицы о том, что караван движется, когда собаки лают.

Отмечается, что на корейском языке «собачий сон» обозначает абсурд и бессмыслицу.

Также министр прокомментировал выражение Трампа, назвавшего лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

«Мне жаль его помощников», - сказал глава МИД КНДР.

Ранее Трамп заявил, что если США придется защищать своих союзников, то у них "не будет другого варианта, кроме как полностью уничтожить Северную Корею".

A.C.

