ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2017 год

2017-09-21 02:24 | www.trend.az | 4

Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США на 2017 год до 2,4 процентв с 2,2 процента, ожидавшихся в июне, передает Интерфакс.

Прогноз экономического подъема на 2018 год сохранен на уровне 2,1 процента, на 2019 год - повышен до 2 процентов с 1,9 процента.

Федрезерв также впервые представил прогноз роста ВВП США на 2020 год - 1,8 процента.

В долгосрочной перспективе нормой роста станут темпы на уровне 1,8 процента, свидетельствуют прогнозы руководителей ФРС.

Федрезерв сохранил прогноз инфляции (индекс PCE) на текущий год на уровне 1,6 процента. Прогноз темпов роста потребительских цен в США на 2018 год понижен до 1,9 процента с 2 процентов, на 2019 год - сохранен на уровне 2 процентов.

В 2020 году инфляция, как ожидается, составит 2 процента, прогноз ФРС на долгосрочную перспективу также предусматривает 2 процентную инфляцию.

Безработица, согласно оценкам руководителей ФРС, в 2017 году составит 4,3 процента, что соответствует июньскому прогнозу.

Прогноз безработицы на 2018 год понижен до 4,1 процента с 4,2 процента, на 2019 год - также до 4,1 процента с 4,2 процента. В 2020 году безработица в США будет составлять 4,2 процента, прогнозирует ФРС. В долгосрочной перспективе нормой Федрезерв считает безработицу на уровне 4,6 процента.