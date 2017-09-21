В Баку выпускнику медколледжа дали диплом «медсестры» – ВИДЕО

2017-09-21 09:20 | www.oxu.az | 4

Молодому человеку, окончившему медицинский техникум, дали диплом медсестры.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, выяснилось, что это не первый подобный случай. Один молодой человек рассказал, что вынужден был сменить специальность после получения диплома медсестры.

Психолог Ибрагим Ибрагимов говорит, что выдача мужчинам таких дипломов может негативно сказаться на их психологическом состоянии.

В пресс-службе Минздрава заявили, что диплом выдан по указанной специальности в полном соответствии с законодательством.

Соответствующие структуры должны дать этой специальности название «медбрат» или «санитарный инструктор», чтобы мужчины не стыдились выбранной специальности.

А.С.

