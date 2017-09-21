Вице-президент США и глава МИД Китая обсудили противодействие угрозе КНДР

2017-09-21 03:05 | www.trend.az | 4

Вице-президент США Майкл Пенс и глава МИД Китая Ван И обсудили в среду растущую угрозу со стороны КНДР, важность принятия дополнительных шагов для противодействия Пхеньяну, а также вопросы двухсторонних отношений Вашингтона и Пекина, передает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома, распространенное по итогам встречи на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В нем отмечается, что обсуждалась "растущая угроза, которую представляет ракетная и ядерная программы Северной Кореи, а также ее непрекращающиеся провокационные действия". "Вице-президент Пенс обозначил решимость Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на КНДР, чтобы она прекратила следовать опасным путем", - отмечается в документе.

"Вице-президент и министр иностранных дел подчеркнули важность имплементации резолюций Совбеза ООН, а также принятия дополнительных мер в качестве ответа на вызывающее поведение Северной Кореи", - сообщил Белый дом. Пенс и Ван И также обсудили "необходимость создания равных условий в сфере торговли и инвестиций".