Число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 230 человек

2017-09-21 03:45 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике, передает РИА Новости со ссылкой на главу национальной аварийно-спасательной службы Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.

"Число погибших в Мехико выросло до 100. Всего – 230 жертв ", — написал глава спасательной службы в Twitter.

Ранее сообщалось о 225 погибших.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.