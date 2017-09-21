Очередная встреча Рабочей группы по правовому статусу Каспия будет проведена в Тегеране

2017-09-21 10:26 | www.apa.az | 3

Очередная встреча Рабочей группы по правовому статусу Каспия будет проведена в октябре в Тегеране.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что точная дата проведения встречи находится на стадии уточнения: «Возможно, до конца года на повестке будет вопрос организации встречи министров. Однако пока эти вопросы обсуждаются. Проведение саммита зависит от процесса. Если состоится заседание, а затем встреча министров и мы увидим кардинальные изменения, прогресс по открытым вопросам, главы государств могут принять решение о проведении саммита».