SOCAR за год реализовала на внутреннем рынке 1,4 млн. тонн бензина и 1,2 млн. тонн дизельного топлива

2017-09-21 10:27 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом написал вице-президент SOCAR по переработке Давуд Мамедов в статье, опубликованной в специальном выпуске газеты «Ики cахиль». Он отметил, что из этого объема на внутреннем рынке продано 1 403,5 тыс. тонн бензина, 573,5 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, 1 221,9 тыс. тонн дизельного топлива, 1 017,8 тыс. тонн сжиженного газа, битума, печного мазута и прочих нефтепродуктов.

Кроме того, в различные страны было экспортировано 1 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов. Из них 70 тыс. тонн пришлось на топливо для реактивных двигателей, 660,6 тыс. тонн - дизельное топливо, 214,1 тыс. тонн - нефтяной кокс, 261,4 тыс. тонн – прочие нефтепродукты. Таким образом, 78% произведенных нефтепродуктов направлено на удовлетворение внутреннего спроса, 22% - на экспорт. По его словам, показатель глубины переработки нефти составил 91,5%.