Нет необходимости в пересмотре иранской ядерной сделки - Могерини

2017-09-21 04:40 | www.trend.az | 4

Необходимости пересматривать соглашение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы нет. Об этом заявила в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи Ирана и "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в штаб-квартире ООН, передает ТАСС.

"Соглашение касается ядерной программы, это выполняется. Соглашение приносит результаты. А значит нет необходимости вскрывать документ", - подчеркнула дипломат.

По словам Могерини, все участники соглашения полностью выполняют условия сделки. "Это была честная, открытая дискуссия, в ходе которой мы согласились, что все стороны полностью выполняют соглашение, как подтверждено МАГАТЭ восемь раз", - сказала Могерини.

Дипломат отметила, что на прошедшей встрече не обсуждалась возможность пересмотра ядерной сделки. "Это вне дискуссии в этом формате", - отметила она.

По словам Могерини, во время встречи также не обсуждалась возможность выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Мы не обсуждали это, но как представитель Евросоюза, я могу утверждать, что мы cделаем все, чтобы соглашение выполнялось", - сказала она.

Как отметила Могерини, судьба соглашение по Ирану не может определяться США или другой страной, так как оно закреплено резолюцией СБ ООН. "То, что США сейчас пересматривают собственную политику по Ирану, не обсуждается в этом формате, - сказала она. - Это не двустороннее соглашение, не соглашение шести или семи сторон, это резолюция СБ ООН, таким образом, все члены ООН должны выполнять ее".