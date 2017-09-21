Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе о доставке тела Лютфи Заде

2017-09-21 09:50 | www.oxu.az | 5

Как сообщалось, всемирно известный американский ученый азербайджанского происхождения, профессор Калифорнийского университета Лютфи Заде скончался 6 сентября в 7:30 по калифорнийскому времени.

В соответствии с завещанием, ученый будет похоронен в Баку.

Как передает Oxu.Az, в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе сообщили АЗЕРТАДЖ, что компания, занимающаяся доставкой тела выдающегося ученого в Азербайджан, продолжает подготовительные мероприятия.

«Профессиональная компания-перевозчик готовит специальный контейнер с холодильной установкой. Так как перевозка будет отвечать высоким стандартам, подготовка займет определенное время. Компания-перевозчик поддерживает постоянную связь с Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, и после того, как контейнер будет полностью готов, об этом информируют прессу».

Отметим, что тело Лютфи Заде доставят из Сан-Франциско в Баку самолетом. Так как из Сан-Франциско в Баку нет прямого авиарейса, доставка займет несколько дней.

Э.А.

