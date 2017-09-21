В Баку протестуют родители учеников школы-лицея – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-21 09:57 | www.oxu.az | 6

Родители учеников комплекса «Детский сад-школа-лицей» № 43 города Баку вновь проводят акцию протеста.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, причиной длящейся уже два дня акции является увольнение директора школы Гафара Гусейнова.

Как сообщили родители, в школу отправили и.о. директора:

«Основное требование родителей – положить конец хаотичному состоянию, восстановить нормальную учебную среду и вновь поставить Гафара Гусейнова на должность директора. В противном случае родители забкрут своих детей из школы».