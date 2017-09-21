Тиллерсон: Иран с технической точки зрения выполняет условия ядерной сделки

2017-09-21 06:43 | www.trend.az | 5

США согласны, что с технической точки зрения Иран выполняет условия ядерной сделки. Об этом заявил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи Ирана и "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в штаб-квартире ООН, передает ТАСС.

"Трудно предположить, что связанные с этим соглашением ожидания оправдались. Возможно, они оправдались в отношении технических аспектов, но в более широком контексте - нет", - подчеркнул Тиллерсон.

По словам госсекретаря США, Вашингтон намерен продолжать отслеживать действия Ирана и принимать меры в отношении Тегерана, при этом ни в коем случае не нарушая свои обязательства в рамках сделки по атому. "За последнее время США приняли меры в качестве ответа на эти действия [Ирана]: как вы знаете, дополнительные санкции недавно были введены в ответ на запуски баллистических ракет, действия в киберпространстве и другую дестабилизирующую деятельность", - сказал он.

"Мы будет продолжать отслеживать действия Ирана и мы будем предпринимать дополнительные шаги, которые не будут вступать в противоречие с обязательствами в рамках СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий]", - сказал он. "Мы полностью соблюдаем СВПД, и то, за что мы вводим санкции в отношении Ирана, технически не подпадает под соглашение", - заверил Тиллерсон.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не считает, что основания для беспокойства по поводу выполнения условий ядерной сделки с Тегераном исчезли. "У нас, очевидно, есть существенные проблемы с этим соглашением. Президент США [Дональд Трамп] неоднократно и достаточно четко говорил, что есть проблемы с самим соглашением, с его исполнением, контролем за его исполнением", - отметил Тиллерсон.

По словам госсекретаря США, Вашингтон не считает, что после заключения ядерной сделки с Ираном в 2015 году ситуация на Ближнем Востоке изменилась к лучшему и стабилизировалась.

"Даже в преамбуле этого соглашения были отражены те ожидания, которые участники соглашения связывали с его воплощением в жизнь. Прежде всего, оно должно было устранить серьезную угрозу региону и отношениям между странами. Такой вариант позволял сторонам добиваться мира и стабильности в регионе", - отметил Тиллерсон.

"Таковы были ожидания. К сожалению, с тех пор, как соглашение вступило в силу, мы видели что угодно, но не мирный и стабильный регион", - заметил госсекретарь. "Ожидания были, но Иран их, увы, не оправдал", - сказал Тиллерсон, обвинив Тегеран в военной поддержке президента Сирии Башара Асада, оказании влияния на обстановку в Йемене и Ираке, а также в агрессивных действиях против кораблей ВМС США в Персидском заливе.

В среду сообщалось, что Дональд Трамп принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, но не уточнил, какое именно.