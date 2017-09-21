Супер-розыгрыш ЕвроМиллионов продолжается, на кону 153 миллиона евро

2017-09-21 10:00 | www.oxu.az | 5

Азербайджан в списке стран, граждане которой могут приобрести официальные билеты лотереи ЕвроМиллионы.

Следующий супер-тираж ЕвроМиллионов состоится в ближайшую пятницу, 22 сентября. Международный лотерейный сервис TheLotter.com все также предлагает клиентам со всего мира принять участие в грандиозном тираже.

Второй за этот год супер-тираж общеевропейской лотереи ЕвроМиллионы все еще продолжается. Супер-розыгрыш стартовал 15 сентября, еще один тираж состоялся в минувший вторник, 19 сентября. Поскольку ни в первом, ни во втором тираже никто не угадал всю выигрышную комбинацию целиком, лотерейный приз достиг еще большей суммы.

Следующий тираж ЕвроМиллионов пройдет в ближайшую пятницу, 22 сентября, на этот раз победитель получит девятизначную сумму в 153 миллиона евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Супер-тираж ЕвроМиллионов – уникальное событие, которое проводится всего один или два раза в год, с гарантией огромного джекпота. Новость о проведении супер-тиража может быть объявлена в любое время и часто посвящается какому-то значимому событию. На этот раз джекпот супер-розыгрыша стартовал на отметке 130 миллионов евро и уже достиг 153 миллионов евро.

Для справки, по результатам прошлого супер-тиража ЕвроМиллионов 100 миллионов евро достались жителю Великобритании, угадавшему всю выигрышную комбинацию из пяти основных номеров и двух дополнительных номеров «лаки стар». Предыдущий куш супер-розыгрыша сорвал беженец из Косово, который приобрел лотерейный билет в Бельгии. К слову, сумма выигрыша беженца из Косово как раз равна текущему джекпоту!

Могут ли граждане Азербайджана участвовать в супер-розыгрыше ЕвроМиллионов?

Граждане Азербайджана могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Все, что для этого нужно сделать, - купить лотерейные билеты для участия в супер-тираже ЕвроМиллионов онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера «лаки стар» (1-12).

Чем супер-тираж отличается от регулярных тиражей лотереи?

Главная особенность супер-тиража ЕвроМиллионов заключается в сумме джекпота. Если регулярные тиражи лотереи стартуют с 17 миллионов евро, то джекпот супер-тиража начинает свое восхождение к максимальной отметке (190 млн евро) со 130 миллионов евро.

Проведение супер-тиражей лотереи ЕвроМиллионы стало возможным благодаря взносам специального резервного фонда панъевропейской лотереи. 8,6% от общего дохода каждого тиража ЕвроМиллионов переводятся в общий призовой фонд, и впоследствии из них формируется джекпот супер-розыгрыша.

Люди выигрывают в лотереи Европы и США, не пересекая границ

Самая громкая победа на сайте TheLotter.com на сегодняшний день произошла в июне этого года. Аура Домингез, 65-летняя гражданка Панамы, купила билет американской лотереи Флорида Лото онлайн на сайте TheLotter.com и сорвала джекпот 30 миллионов долларов. Аура стала единственной победительницей джекпота по результатам тиража в среду 19 июля 2017, а значит, единственной обладательницей огромного $30-миллионного джекпота.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более 70 миллионов долларов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в 1.35 млн долларов в Powerball-США.

Победители на TheLotter.com, слева направо. Пенсионер из Эль-Сальвадора с выигрышем 1 миллион долларов, М. из Ирака, 6,4 миллиона долларов, С. из России, 824 тысячи евро в Австрия - Лото