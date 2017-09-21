Премьер Италии назвал интернет еще одним полем битвы с террористами

2017-09-21 07:14 | www.trend.az | 6

Интернет стал еще одной ареной, где происходит война с международным терроризмом, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони, передает РИА Новости.

"Настоящим полем битвы за сердца и души для нас стала сеть. Это не единственное место, где происходит радикализация, она может иметь начало в других местах, в наших городах и странах. Но интернет — это особенная на сегодня арена. Ее использовали террористические группы для распространения пропаганды и радикализации. И мы должны с этим бороться", — заявил он на встрече по борьбе с использованием террористами интернета, которая прошла "на полях" 72-й Генассамблеи ООН.

По словам Джентилони, контролируемая боевиками территория уменьшается, но террористическая угроза сохраняется.

Тема борьбы с терроризмом и экстремизмом в киберпространстве, напомнил он, нашла отражение на майском саммите лидеров Большой семерки на Сицилии, и вновь будет обсуждаться на встрече глав МВД G7 в октябре.