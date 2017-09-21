Азербайджан предоставит половину средств для строительства железной дороги Решт-Астара (Эксклюзив)

2017-09-21 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан предоставит Ирану кредит в размере 500 миллионов евро для завершения строительства участка железной дороги Решт-Астара в рамках проекта Международного транспортного коридора "Север-Юг", сказал Trend заместитель начальника отдела планирования и инвестиций Иранских железных дорог (RAI) Нуроллах Бейранванд.

"Принимая во внимание взаимную выгоду железной дороги Решт-Астара для двух стран, правительство Азербайджана согласилось финансировать проект", - сказал Trend Бейранванд.

Он опроверг появившиеся недавно слухи о том, что Баку будет полностью финансировать строительство Решт-Астара и добавил, что половина необходимой суммы будет предоставлена Азербайджаном, а вторая половина - Ираном.

"Финансирование будет осуществлено в форме кредита. Вложенная сумма будет позже вычтена из доходов проекта", - сказал Бейранванд.

Станция Астара

Бейранванд также коснулся проекта строительства железнодорожного вокзала Астара и сказал, что азербайджанская сторона согласилась инвестировать в строительство станции и грузовых терминалов.

Ранее Азербайджан согласился предоставить 60 миллионов евро на развитие железнодорожных объектов в городе Астара (Иран).

"Примерно половина этой суммы, по прогнозам, будет направлена на финансирование строительства железной дороги протяженностью 1,4 километра в Астаре, а также здания вокзала", - сказал Бейранванд.

По словам Бейранванда, оставшаяся половина будет направлена на строительство четырех терминалов.

Согласно договору, заключенному ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и RAI, ЗАО арендует вышеназванную железнодорожную линию сроком на 15 лет, а терминалы – на 25 лет.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

Строительство участка Решт-Астара обойдется Ирану в 1,1 миллиарда долларов, часть из этих средств - 500 миллионов долларов - планируется привлечь в качестве кредита у правительства Азербайджана.

Годом ранее стороны создали рабочую группу по выделению кредита.

(Авторы: Максим Цурков, Мехди Сепахванд, Фархад Данешвар. Редактор: Хазар Ахундов)