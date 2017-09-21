В Мексике 11 человек погибли при обрушении церкви во время крещения ребенка

2017-09-21 11:17 | www.apa.az | 5

Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, погибли при обрушении церкви в мексиканском штате Пуэбла, вызванного мощным землетрясением, произошедшим во вторник.





Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, обрушение купола церкви Santiago Apóstol, построенной в XVII веке, произошло во время крещения младенца, который также погиб под обломками здания. Еще три человека были доставлены в больницу. Два человека все еще находятся под обломками. Единственным, кому удалось спастись, стал священник.





Местные жители продолжают самостоятельно разбирать обломки, рискуя собственной жизнью, так как все еще существует риск обрушения стен и колокольни.

По меньшей мере 230 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мексике магнитудой 7,1, которое произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC. Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико.





