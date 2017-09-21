Пешеходная эстакада «Парящий мост» – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-21 10:15 | www.oxu.az | 5

Пешеходная эстакада «Парящий мост» запроектирована и построена в городе Москва, на территории парка «Зарядье», на месте бывшей гостиницы «Россия». Пешеходная эстакада «Парящий мост» нависает над территорией парка «Зарядье», автомагистралью, набережной с причалом и Москвой-рекой. Вход на «Парящий мост» предусмотрен с территории парка «Зарядье».

Пешеходная эстакада «Парящий мост» запроектирована специалистами ЗАО «Институт Гидротранспроект», который является московским филиалом Научно-исследовательского центра по проектированию гидротехнических и транспортных сооружений «Гидротраспроект» г. Баку.

Строительство пешеходной эстакады «Парящий мост» было реализовано Евро-Азиатской Строительной Корпорацией EVRASCON.

Парящий мост представляет собой трехпролетную (64,65+138,0+41,75), неразрезную, балочную конструкцию, с центральным пролетом в виде Λ-образной консоли вылетом 70 м, как продолжение двух балок пролетами 64,65 м и 41,75 м на четырех массивных железобетонных опорах.

Пешеходная эстакада «Парящий мост» относится к уникальным сооружениям, так как длина консоли составляет 70 м. До сих пор не было построено сооружения с таким вылитом консоли. Учитывая данный факт, который является «уникальной чертой такого рода сооружений», «Парящий мост» могут внести в Книгу рекордов Гиннесса.

• длина пешеходной эстакады (в осях) – 244,4 м;

• полная ширина пешеходной эстакады – 6,2м

(железобетонная балка -1,8м, консоль - 4,4м);

• габарит прохожей части пешеходной эстакады – Г-4,0 м;

• нормативная пешеходная нагрузка – 400 кг/м2.

Прохожая часть эстакады представлена в виде настила из досок лиственницы толщиной 45 мм. Настил укладывается на металлические балки-консоли. По низу консоли прохожей части обшиваются листами из нержавеющей стали. Вдоль выступающей части железобетонной балки пролетного строения предусмотрено устройство скамеек из лиственницы по всей длине пешеходной эстакады.

Эстакада с обзорной площадкой ограждена как с внутренней, так и с наружной стороны стеклянным ограждением из высокопрочного стекла типа «триплекс» толщиной 22 мм и высотой 1,5 м.

Главный инженер НИЦ по проектированию гидротехнических и транспортных сооружений «Гидротраспроект» Алиев Гулам Надир оглу