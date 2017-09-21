Новый Samsung Galaxy Note 8 – ощути безграничную свободу действий

2017-09-21 10:20 | www.oxu.az | 5

Скоро на нашем рынке появится одна из долгожданных новинок – Samsung Galaxy Note 8. Двойная камера — тренд в мобильном мире. Неудивительно, что новинка получила именно сдвоенный модуль.

Прежде всего, оба 12-мегапиксельных объектива поддерживают оптическую стабилизацию изображения, которая компенсирует дрожание камеры. Это помогает создавать красивые и четкие фотографии. Основной модуль получил апертуру f/1.7, другой f/2.4, а также имеем поддержку 2-кратного оптического и 10-кратного цифрового зума. Также имеется функция Live Focus (живой фокус), позволяющая пользователям выбирать интенсивность размытия фона до того, как кадр сделан или уже после. Еще одна фишка — Dual Capture (двойная съемка). В этом режиме работают одновременно оба объектива - широкоформатный и телефото, позволяя получать два отдельных изображения, где одно передает общий план, а второе — с масштабированием. Камеры также поддерживают панорамные снимки и замедленную съемку. Фронтальная камера получила разрешение 8-мегапикселей и оснащена апертурой f/1.7 и автофокусом.

Дисплей Samsung Galaxy Note 8 простирается практически на всю лицевую панель. Экран с диагональю "6,3" открывает перед вами новые возможности. Уникальный дизайн Galaxy Note8 продуман до мельчайших деталей, поэтому пользоваться им просто и комфортно. Благодаря красивым изгибам и цельному корпусу он хорошо лежит в руке, а значит работать на большом экране и писать с помощью S Pen стало еще удобнее. Кнопка Home теперь расположена прямо под экраном в нижней части смартфона.

Когда нам нужно что-то быстро записать, или, когда к нам внезапно приходит вдохновение, первое, что мы делаем - ищем ручку. Именно поэтому электронное перо S Pen стало неотъемлемой частью смартфонов серии Galaxy Note 8. Наконечник S Pen толщиной всего 0,7 мм, этим обеспечивается невероятная точность во время рисования или написания текста.

Продажи новых смартфонов начнутся в Азербайджане с 6 октября. А самое главное, с 15 сентября по 5 октября 2017 года Samsung предоставляет возможность сделать предзаказ на Galaxy Note8. Для этого достаточно заплатить заранее 50 манатов, и вы получите не только современный смартфон, но также сможете рассчитывать на подарок от Samsung в виде карты памяти на 32ГБ и камеры Gear 360.

Предзаказ можно осуществить в сети магазинов наших официальных дистрибьюторов: BakuElectonics, İrşadElectronics, KontaktHome, Maxi.az и Soliton. Для подробной информации о SamsungGalaxy Note8, а также об условиях кредитования, просьба обращаться в соответствующие магазины.