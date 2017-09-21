Сеул утвердил выделение $8 млн на гуманитарную помощь КНДР

2017-09-21 09:03 | www.trend.az | 5

Правительство Республики Корея одобрило выделение 8 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи КНДР по линии ООН, передает ТАСС со ссылкой на распространенное в Сеуле пресс-релиз министерства объединения.

"На межведомственном совещании было принято решение оказать поддержку северокорейским беременным женщинам и детям, учитывая грозящий им гуманитарный кризис", - отмечается в сообщении. "Правительство позднее определит сроки направления средств и объемы траншей с учетом различных факторов, включая состояние межкорейских отношений", - подчеркивает ведомство.

Министерство предлагает выделить северокорейским детям и беременным женщинам 4,5 миллиона долларов по линии Всемирной продовольственной программы ООН и еще 3,5 миллиона долларов по линии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным ООН, в апреле текущего года от засушливой погоды сильно пострадали основные регионы - производители зерновых в КНДР. По состоянию на июль в различных районах КНДР погибло до 59 процентов урожая. Особый урон был нанесен производству риса, для выращивания которого требуется много воды.

В августе ООН выделила 5,9 миллиона долларов для помощи пострадавшим от засухи гражданам КНДР. Продовольственная программа ООН обещала в 2018 году оказать жителям КНДР поддержку на 53 миллионов долларов. Ранее в рамках Всемирной продовольственной программы помощь республике оказали только Франция, Россия, Канада и Швейцария.