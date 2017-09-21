Турция ведет переговоры для приобретения ЗРК еще с двумя странами – генсек НАТО

2017-09-21 09:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция ведет переговоры для приобретения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) с Италией и Францией, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишут в четверг турецкие СМИ.

Он отметил, что Турция имеет право на самооборону.

Турция является ключевой страной НАТО, которая находится на границе с Сирией и Ираком, сказал Столтенберг.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS сказал, что, несмотря на проведение переговоров с государствами-членами НАТО относительно приобретения ЗРК, ни один из участников альянса не предоставил Турции такую возможность.

Он отметил, что Турция должна обеспечивать собственную безопасность и, исходя из этого, было принято решение приобрести российские ЗРК C-400.

Ранее президент Эрдоган сказал, что Россия и Турция обсуждают условия кредита для приобретения комплекса C-400, и Турция уже внесла первый взнос.

Сообщалось, что Турция купит несколько комплексов ЗРК С-400 за 2,5 миллиарда долларов. При этом турецкая сторона заявила, что Москва передаст Турции технологию производства С-400.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва готова продать Анкаре дальнобойные ЗРК С-400, а вопрос локализации производства в Турции будет зависеть от готовности промышленности этой страны.

«Мы обсуждали возможность продажи систем С-400. Мы к этому готовы. Что касается кооперации, то это отдельный вопрос, связанный с готовностью турецкой промышленности. Мы такую технику пока за границей нигде не производим», - сказал Путин.

Отметим, что в начале июля экс-министр обороны Турции Фикри Ишык сказал, что российские ЗРК С-400 невозможно будет интегрировать в натовскую систему.

Закупка ЗРК С-400 не означает, что Турция откажется от развития отечественной системы ПВО, сказал экс-министр обороны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Натаван Эфендиева)

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