В ПАСЕ поднимут вопрос об уничтоженных армянами азербайджанских памятниках

2017-09-21 09:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На заседании Комитета по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) азербайджанская делегация поднимет вопросы, касающиеся разрушенных памятников на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, а также проблем беженцев и вынужденных переселенцев, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), член постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов

Гусейнов отметил, что эти вопросы постоянно поднимаются делегацией Азербайджана, и на заседаниях ПАСЕ будут высказаны мнения по этой теме.

По словам депутата, на осенней сессии ПАСЕ, которая состоится в октябре, будет представлен доклад о деятельности демократических институтов в Азербайджане. Кроме этого, будет обсужден доклад о проделанной работе в период председательства Азербайджана в Комитете министров Совета Европы.

Депутат добавил, что во время вопросов-ответов в ходе сессии ПАСЕ члены азербайджанской делегации направят вопросы, касающиеся агрессии Армении против Азербайджана, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

"Помимо этого, ожидается выступление президента Чехии. Мы направим ему вопросы, касающиеся отношений Чехии и Азербайджана. На каждой сессии ПАСЕ наша делегация поднимает различные вопросы, связанные с Азербайджаном, и в ходе следующей сессии также будут озвучены различные вопросы, связанные с Азербайджаном", - сказал депутат.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса (парламента), член постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэль Гусейнов с 21 по 24 сентября будет находиться с визитом в Париже, чтобы принять участие в заседании Комитета по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)