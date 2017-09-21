В Азербайджане выросло число обучающихся в военных школах детей вынужденных переселенцев

2017-09-21 11:30 | www.apa.az | 5

«В течение 5 лет число обучающихся в военных школах детей вынужденных переселенцев и беженцев выросло в 30 раз».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на презентации книги «Ильхам Алиев вернул нас в Джоджуг Марджанлы» и фильма «Начало великого возвращения» сказал заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А. Гасанов сказал, что 5 лет назад по поручению президента Ильхама Алиева было проведено совещание по привлечению к военному образованию детей вынужденных переселенцев и беженцев: «Результат этого совещания уже известен. Также хочу довести до сведения, что абсолютное большинство участвовавших в освобождении земель в ходе апрельских боев были офицеры, солдаты – вынужденные переселенцы. И сегодня командиры всех трех корпусов в прифронтовой зоне являются вынужденными переселенцами».