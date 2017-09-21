Названа численность работников SOCAR

2017-09-21 10:42 | www.oxu.az | 5

В SOCAR работают 50,4 тыс. человек, их которых 34,9 тыс. человек – рабочие, 5,9 тыс. – руководящий состав, 9,3 тыс. – специалисты, 0,3 тыс. человек – служащие.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в статье вице-президента SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халига Мамедова в спецвыпуске газеты «İki sahil».

Он заявил, что за последние 23 года доля сотрудников Госнефтекомпании с высшим образованием увеличилась с 16% до 33%, и по состоянию на 1 августа 2017 года в SOCAR работали 16,6 тыс. человек с высшим образованием. Доля работников младше 29 лет составляет 9,9%, из которых 4,5 тыс. мужчины, 500 – женщины.

Л.А.

