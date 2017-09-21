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Официальный курс маната к мировым валютам на 21 сентября

2017-09-21 09:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 сентября установлен на уровне 1,7007 и 2,0209 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

21.09.17

1 доллар США

1 USD

1.7007

1 евро

1 EUR

2.0209

1 австралийский доллар

1 AUD

1.36

1 аргентинский песо

1 ARS

0.099

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8746

1 бразильский реал

1 BRL

0.543

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1275

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1501

1 чешская крона

1 CZK

0.0774

1 чилийский песо

1 CLP

0.2735

1 китайский юань

1 CNY

0.2581

1 датская крона

1 DKK

0.2716

1 грузинский лари

1 GEL

0.6863

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2939

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0046

1 шведская крона

1 SEK

0.212

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7507

1 израильский шекель

1 ILS

0.4834

1 канадский доллар

1 CAD

1.3785

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6435

1 казахский тенге

1 KZT

0.005

1 киргизский сом

1 KGS

0.0247

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4049

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0956

1 молдавский лей

1 MDL

0.0966

1 египетский фунт

1 EGP

0.0964

1 норвежская крона

1 NOK

0.2161

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0211

1 польский злотый

1 PLN

0.4722

1 российский рубль

1 RUB

0.0292

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2581

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4231

1 турецкая лира

1 TRY

0.4853

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1934

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4866

1 украинская гривна

1 UAH

0.0649

100 японских иен

100 JPY

1.5125

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2454

Золото (1 унция)

1 XAU

2230.1279

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.9629

Платина (1 унция)

1 XPT

1607.1615

Палладий (1 унция)

1 XPD

1542.5349

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