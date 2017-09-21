В дом победительницы «Евровидения» ударила молния – ФОТО

2017-09-21 10:54 | www.oxu.az | 4

В среду, 20 сентября, во время грозы в Киеве в дом украинской певицы, победительницы «Евровидения - 2004» Руслана Лыжичко попала молния.

Как передает Oxu.Az, печальным событием артистка решила поделиться с поклонниками и друзьями на своей страничке Facebook.

По словам Русланы, обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышла из строя электрика.

Также артистка поделилась снимками, на которых показала, что осталось от ее жилья.

«Во время грозы в Киеве около 16:00 в мой дом попала молния. Обгорели конструкции дома, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество. До сих пор в воздухе ощущается запах. В Карпатах считают, что все, во что попала молния имеет что-то особенное ... Сейчас мой энерго активный дом запустился», – написала в Сети Руслана.

A.C.

