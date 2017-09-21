Азербайджан примет участие в музыкальном фестивале в Турции - минкультуры

2017-09-21 10:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Турции состоится музыкальный фестиваль, в котором примет участие Азербайджан, а также представители ряда других стран, в том числе Туниса, Ирана, Македонии, Боснии и Герцеговины. Об этом сказали Trend в четверг в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, фестиваль пройдет 22-30 сентября, и будет посвящен 800-летию суфийского поэта и мыслителя Джалал ад-Дина Мухаммада Руми.

«Музыкальный фестиваль будет проведен в турецкой провинции Конья», - сообщили в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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