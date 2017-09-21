Geleceğin lojistiği - AsstrA-AssociatedTrafficAG’nin tahminleri

2017-09-21 11:42 | www.trend.az | 1

Ulusal ve uluslararası pazarların birçoğunda büyük rekabet mevcuttur. Günümüzün şirketleri lider konumlarını korumak için yenilikçi çözümler geliştirmeye gayret ediyor, özgün tanıtım yöntemleri uyguluyor, özgün hizmet ve ürünler sunuyor.

AsstrA, müşterileri için 25 yıldır güvenilir bir ortaktır. Uzun yıllara dayanan deneyim, İsviçre tarzı hizmet yaklaşımı, lojistik ve dış ticaret alanındaki kendi ürün yelpazemiz sayesinde şirketimiz, müşterilerine yeni ürünlerin oluşturulması, rekabet avantajının kazanılması, lojistik maliyetin optimizasyonu ve dış ticarette risklerin azaltılması konularında güçlü destek sağlıyor.

AsstrA-AssociatedTrafficAG departmanımızın uzmanları piyasaları, yeni eğilimleri, yenilikçi teknolojileri ve çözümleri yakından takip ediyor ve araştırıyor. Şirketin analistleri, sayıları hızla artan çevrimiçi alışveriş mağazalarının ihtiyaçlarını karşılamak için "büyük veri" ve "makine öğrenimi" kullanımını öngörüyor.

AsstrA’nın tahminlerine göre veri odaklı lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı ve yeni pazarlarda onların işlerinin daha aktif geliştirmeyi hedefliyor. Veri miktarını arttırırken üstesinden gelinmesi gereken en büyük sorunlardan biri, müşteri deneyimi ve organizasyonun geliştirilmesi için en çok nasıl yararlanılır konusudur.

İnsansız araçlar, dronlar, navigasyon sistemlerinden veri toplanmasına dayanan mobil uygulamalar - tüm yeni teslimat teknolojileri, lojistik servis sağlayıcılarının uzun vadeli stratejik ve operasyonel değişiklikler geliştirmesini gerektirir.

3PL tipinin analizi (Third Party Logistics-Üçüncü tarafın lojistiği. Editör) sadece lojistikte değil, diğer alanlarda da gereklidir. Nihai tüketcinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için, mobil dönemi, farklı servis sağlayıcıları (lojistik dahil) arasında daha yüksek bir ara bağlantı kurmayı gerektirir. Tüketici davranışına karşı yaklaşımın genişlemesi, lojistik sektöründe geleneksel tedarik zincirini zorlamaktadır. Hizmet sağlayıcılar arasında kurulacak daha yakın bir ilişki yakın gelecekte riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. İşte bu yüzden 3PL analitik araçlarını lojistikte kullanmaya değer.

Nakliye ve lojistik şirketleri, hizmetlerinde yeni teknolojiler kullanmalı ve mal kaybını önlemek için kargo kalitesini belirleyerek daha iyi mal sevkiyatı ve hareketi sağlamalıdır. Etkili işlemler nihai müşteri deneyimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Pazarın liderlerinin rakip şirketlerin üstünlüğünü kolayca alabildikleri, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda daha esnek ve yeni teknolojik çözümler sunabilecekleri için bu durum göz ardı edilemez.

Tüketiciler, taşımacılık ve lojistik şirketlerinden “kapıdan kapıya” teslimatı ve çoklu taşımacılığı da içeren kişiselleştirilmiş, değerli, doğru ve güvenli hizmetler beklemektedir. Gelecekte lojistiğin üretimden ayrılamayacağı öngörülüyor. Lojistik firmaları dağıtım merkezleri vasıtasıyla üretim hizmetleri sunacaklar, böylece ürünler daha kişisel olacak.

AsstrA Avrupa Birliği Bölge Müdürü Andrey İvanov-Kolakovski, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Piyasadaki herhangi birinden daha hızlı öğrenin ve ileriye bakın. Karşılığında müşteri sadakati kazanacaksınız. Amazon, UPS veya FedEX gibi şirketler kargo, Uber veya Lyft gibi şirketler yolcu taşımacılığında ilk oldularsa bunları kamyon, gemi ve uçak taşımacılığı takip edecek.”

AsstrA-Associated Traffic AG baş ofisi İsviçre’nin Zürih kentinde yerleşen uluslararası taşıma-lojistik şirketidir. Lojistik sektöründe 20 yıldan fazladır faaliyet gösteriyor. Şirket, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Asya’nın 16 ülkesinde temsil ediliyor. Tek bir lojistik operatörden komple hizmet teklif ediyor. Bilhassa, çeşitli ulaştırma araçlarıyla uluslararası taşımacılık organizasyonu, her türlü ithal/ihraç mallarına eşlik edilmesi, yükün Almanya ve İsviçre’nin en önemli sigorta şirketlerinde “tüm risklerden” sigortalanması gibi hizmetler sunuyor. Hizmet paketimiz, proje lojistiği, ticari, depo ve gümrük hizmetlerini de kapsıyor. Geniş coğrafyaya yayılmış ofislerimiz ve profesyonellerle yaptığı işbirliği sayesinde AsstrA, makul fiyatlara uygun lojistik çözümler öneriyor ve her bir iş ortağı ve müşterisinin isteklerini dikkate alıyor.

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