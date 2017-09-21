Вице-президент: «SOCAR выгодна цена на нефть в 60-65 долларов, однако мы миримся с реалиями»

2017-09-21 11:31 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом написал вице-президент SOCAR по стратегическому развитию Тофиг Гахраманов в статье, опубликованной в специальном выпуске газеты «Ики cахиль». Он отметил, что одной из основных причин этого являются поставки на мировой рынок больших объемов сырой нефти и природного газа, добываемых сланцевым методом в США: «В результате развития технологий в последнее время уровень рентабельности добычи сланцевого газа и нефти в этой стране снизился с 60 долларов/баррель до 45-50 долларов/баррель. В результате когда цены на нефть на мировых биржах превышают 45 долларов/баррель, сланцевики США начинают поставки на мировые рынки дополнительных объемов нефти и газа. Сегодня SOCAR выгодна цена на нефть в районе 60-65 долларов, однако мы миримся с реалиями и учитываем эти факторы в стратегии развития компании».