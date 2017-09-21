Вице-премьер: «Народы Азербайджана и Армении устали от этого конфликта»

2017-09-21 11:52 | www.apa.az | 4

«Выступление преступного президента Армении Сержа Саркисяна на последнем заседании Генассамблеи ООН представляет собой наивысшую точку наглости и бесстыдства».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель премьер-министра АР, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, выступая на презентации книги «Ильхам Алиев вернул нас в Джоджуг Марджанлы», автором которой он является, и фильма «Начало Великого Возвращения».

По его словам, выступление Саркисяна разоблачило преступный правящий режим Армении, который на протяжении 25 лет держит под оккупацией азербайджанские земли.

«Серж Саркисян продемонстрировал свою невоспитанность. Произнося свою речь он мялся и колебался. А президент Ильхам Алиев во время своего выступления стоял с гордостью. Эти земли будут освобождены от оккупации. В своем выступлении президент Азербайджана рассказал о работе, проделанной в нашей стране за последние 25 лет. Во время выступления главы государства никто не покинул зал. После выступления президента Азербайджана представитель армянской делегации снял очки и бросил на стол. Это результат успешного выступления президента Азербайджана, член армянской делегации своим поведением доказал это»,-отметил Гасанов.



Вице-премьер сказал, что азербайджанский и армянский народы устали от этого конфликта: «Если армянский народ хочет мира, тогда они должны спастись от режима Саркисян-Кочарян. Потому что эти преступники пришли к власти пролив кровь азербайджанского народа на этих землях. Для того, чтобы жить в условиях мира, армянский народ должен спастись от этого режима, построить нормальную власть, должен поставить у власти нормального человека».