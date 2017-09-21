Реал не сумел побить невероятный рекорд времен Пеле

2017-09-21 11:00 | www.oxu.az | 4

Мадридский Реал сенсационно уступил на своем поле Бетису с минимальным счетом в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Как передает Oxu.Az, таким образов, "сливочные" впервые с апреля 2016 года не сумели поразить ворота соперника и не смогли продлить голевую серию до 74 встреч.

Теперь Реал по голевой серии будет делить рекорд с бразильским Сантосом времен Пеле, который в период с 1961 по 1963 год провел 73 результативных матча подряд. На этой же отметке остановился и Реал.

Н.О.