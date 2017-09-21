Трамп выдумал новую страну в Африке – ФОТО

2017-09-21 11:07 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп, выступая перед лидерами стран Африки на ГА ООН, упомянул страну Намбию.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает портал Mediaite.

Трамп мог иметь в виду Гамбию или Намибию, но страны под названием Намбия в реальности не существует.

«В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной», - сказал Трамп, комментируя ситуацию со здравоохранением в Африканских странах.

Н.О.