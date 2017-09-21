Мировые лидеры с трибуны ООН призывают к уважению территориальной целостности государств

2017-09-21 10:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Основа современного миропорядка зиждется на принципах уважения и сохранения территориальной целостности государств. Без уважения к территориальной целостности и суверенитету современных государств, мир ввергнется в бесконечное деление на кусочки, оправдываясь недоказанными историческими фактами, берущими начало, чуть ли не из каменного века.

Именно сепаратизм является сегодня главной угрозой стабильности во всем мире. Каждый регион сталкивается с угрозой сепаратизма и с реальными примерами нарушения территориальной целостности государств. Этот вопрос стал одной из главных тем, обсуждаемых в ходе проходящей в Нью-Йорке 72-й Генеральной Ассамблеи ООН. Мировые лидеры с трибуны ООН не раз призывали к безоговорочному уважению и защите территориальной целостности стран-членов организации.

Выступая на проходящей в Нью-Йорке 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев привлек внимание организации к факту оккупации Арменией азербайджанских земель и ее страшным последствиям.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на агрессора не оказывается международного давления, на армянскую диктатуру не накладываются международные санкции.

"Эта политика должны быть прекращена. Такая политика в отношении агрессора - это не только демонстрация несправедливости, она также создает иллюзию, что армянская диктатура может продолжать свою политику террора", - сказал глава государства.

Накануне эту тему затронул и президент Латвии Раймондс Вейонис, который, выступая на сессии Генассамблеи, заявил, что территориальную целостность независимых государств должны уважать все и призвал ООН вместе с региональными игроками способствовать урегулированию затяжных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе.

Ранее о необходимости уважения территориальной целостности государств говорили и лидеры других стран, в частности президент США Дональд Трамп призвал в своей речи отвергать угрозы суверенитету стран, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с высокой трибуны призвал содействовать решению нагорно-карабахского конфликта.

Уважение суверенитета и территориальной целостности важный месседж, прозвучавший от мировых лидеров, особенно сегодня, когда весь мир заражен вирусом сепаратизма, что не должно стать прецедентом. Так называемый "референдум о независимости", который власти испанской Каталонии собираются провести 1 октября и который не признается испанским правительством, может стать причиной конституционного кризиса в Европе, способного повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Примеру властей Каталонии могут последовать итальянский регион Венето, бельгийская Фландрия, а также Бавария, Шотландия. Это хорошо понимают лидеры европейских стран, и, разумеется, правительство ЕС в Брюсселе.

В 2016 году вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини представила "Глобальную стратегию ЕС" (EU Global Strategy), ключевым элементом которой стал постулат о территориальной целостности государств ЕС.

В документе говорится, что ключевыми элементами европейской безопасности являются суверенитет, независимость и территориальная целостность государств, нерушимость границ и мирное урегулирование споров (разногласий).

"Эти принципы применимы ко всем государствам как внутри, так и за пределами границ ЕС", - говорится в документе.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)