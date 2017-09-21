Таджикистан и Финляндия подписали Меморандум о сотрудничестве

2017-09-21 10:40 | www.trend.az | 4

20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов провел встречу с Министром внешней торговли и развития Финляндии Каем Мюккяненом.

Как передает НИАТ «Ховар» со ссылкой на МИД Таджикистана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая торговлю, управление водными ресурсами и гидроэнергетику. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Таджикистана и Министерством иностранных дел Финляндии по сотрудничеству в целях развития на 2018-2021 годы.