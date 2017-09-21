BP: Проект «Шахдениз-2» реализуется согласно графику и ниже запланированного бюджета

2017-09-21 12:06 | www.apa.az | 4

Верхние строения производственной платформы, построенной в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шахдениз, установлены на опорный блок на контрактной площади.

Как сообщили АПА-Экономикс в компании BP-Azerbaijan, верхние модули производственной платформы, строительство которых было завершено раньше срока, были отправлены на точку на барже STB-1 15 сентября. Транспортировка, доставка и установка верхних строений заняли 6 дней. Верхние модули весом 15800 тонн, длиной 100 метров и шириной 60 метров успешно установлены на опорный блок производственной платформы на глубине моря 94 метра. Строительство верхних модулей для платформы Шахдениз-2 велось на производственной площадке консорциума Azfen-Tekfen.

Как отметил вице-президент BP по проектам Юэн Драммонд, установка верхних модулей производственной платформы является чрезвычайно важным этапом проекта. «Мы очень рады, что завершили установку безопасно и своевременно для поддержки завершения проекта «Шахдениз-2» и поставки первого газа в следующем году. Я рад сказать, что проект реализуется в направлении завершения согласно графику и ниже запланированного бюджета. Я хотел бы поблагодарить каждого человека, чей труд позволил достичь этой важной вехи с отличными результатами безопасности».